Отечественная и зарубежная мультипликация

Добро пожаловать на сайт с мультиками!

Здесь вы можете бесплатно посмотреть мультфильмы онлайн, а также скачать мультики для просмотра на компьютере или телевизоре. Мы собрали для вас коллекцию мультфильмов советских времен и не только. Самые лучшие мультики из вашего детства! Коллекция мультфильмов постоянно пополняется новыми и старыми мультиками.

Для вашего удобства коллекция мультфильмов на сайте представлена в виде каталога с названием и описанием мультиков, отсортированным в алфавитном порядке. Вы также можете использовать поиск по каталогу мультфильмов. Для удобства поиска по каталогу мультфильмов есть инструкция, в которой описано, как легче всего найти нужный мультик в каталоге. Ко всем мультфильмам прилагаются картинки - кадры из мультика, а к некоторым - песенки и просто музыка в формате MP3.

Онлайн просмотр мультфильмов

Для всех мультфильмов доступна возможность онлайн просмотра прямо на сайте! Если вы самостоятельно не смогли найти нужный мультфильм в каталоге, то у нас на сайте имеется форум, там можно попросить найти мультфильм для скачивания и просмотра, либо узнать о нем необходимую информацию. В нашем форуме можно также поискать и иностранные мультфильмы.

Все размещенные на этом сайте материалы (мультфильмы, аудиозаписи) предназначены исключительно для ознакомительного просмотра/прослушивания; после просмотра/прослушивания рекомендуется купить лицензионный продукт во избежание нарушения авторских прав производителя и смежных прав.